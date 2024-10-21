Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Британский журналист Грэм Филлипс получил свидетельство о предоставлении временного убежища в России. Об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она напомнила, что журналист с 2014 года освещает события, происходящие в Донбассе.

"Теперь у Филлипса, который называет себя "британским русским человеком", появилось еще больше возможностей для профессиональной реализации", – подчеркнула Волк.

Ранее многодетная семья из США получила временное убежище в России. Лео Лайонел и Шантель Фельис Хэер с тремя детьми долгое время проживали в Нью-Йорке, но придерживались христианского мировоззрения. Когда в американском обществе стала преобладать культура отмены традиционных нравственных и семейных ценностей, семья решила переехать жить в Россию.

