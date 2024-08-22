Захарова заявила, что граждане стран НАТО обращаются в посольства РФ за получением ВНЖ

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Граждане стран НАТО массово обращаются в посольства России для получения вида на жительство, визы или "любой формы документов", позволяющей защитить их семьи от курса коллективного Запада на разрушение традиционных ценностей. Об этом в беседе с радио КП заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"(Большое. – Прим. ред.) количество граждан стран НАТО приходит в наши посольства, чтобы получить вид на жительство, визу, любые формы документов для сохранения семьи. Они приходят, потому что у них дети. <…> По некоторым странам Западной Европы это тысячи людей", – сказала она.

Захарова отметила, что с 19 августа граждане других стран могут апеллировать к России, если они подвергаются гонениям в своих государствах. По словам дипломата, люди хотят спасти своих детей от "переиначивания и перешивания половых органов".

Владимир Путин ранее подписал указ о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Граждане иностранных государств могут рассчитывать на временное проживание в России без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории государства и основ законодательства.

До этого многодетная семья из США получила временное убежище в России. Лео Лайонел и Шантель Фельис Хэер с тремя детьми долгое время проживали в Нью-Йорке, но придерживались христианского мировоззрения. Когда в американском обществе стала преобладать культура отмены традиционных нравственных и семейных ценностей, семья решила переехать жить в Россию.