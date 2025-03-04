Американский хоккеист "Амура" Александр Гальченюк получил российский паспорт

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Американский хоккеист, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Александр Гальченюк получил российский паспорт. Об этом сообщила пресс-служба ХК.

Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края, председатель попечительского совета Сергей Абрамов выразил надежду, что российское гражданство пойдет на пользу и Гальченюку, и КХЛ.

"Мы много общались с Александром в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, менталитету он наш, русский парень. Любит Россию, Хабаровский край, хоккейный клуб "Амур", наших болельщиков", – заявил Абрамов.

Он отметил, что после выдачи паспорта нападающий "просто вернулся домой", и пожелал, чтобы хоккеист в скором времени вновь вышел на лед после травмы.

"Амур" подписал контракт с Гальченюком в 2024 году после того, как спортсмен расторг свои договоренности с петербургским клубом "СКА". В сезоне 2024/25 хоккеист провел 53 игры за хабаровскую команду, в которых забросил 20 шайб и совершил 17 голевых передач.

В октябре прошлого года указом Владимира Путина российское гражданство получил хоккеист столичного "Динамо" Седрик Пакетт, который родился в Канаде. Также паспорт выдали бразильскому футболисту и капитану петербургского "Зенита" Дугласу Сантосу.

В связи с этим сноубордист сборной России Вик Уайлд заявил, что легионерам нельзя выдавать паспорт по упрощенному пути, так как это повышает риск их быстрого отъезда из страны с наградами и выигрышами. Также он добавил, что и ему самому неправильно было выдавать паспорт России в 2012 году, когда он начал выступать за российскую сборную.