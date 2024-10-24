Сноубордист Уайлд считает, что легионерам нельзя выдавать паспорт по упрощенному пути

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Легионеры, играющие в спортивных командах России, получают паспорт по упрощенной процедуре, что повышает риск их быстрого отъезда из страны с наградами и выигрышами, считает двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд. Об этом сообщает Metaratings.

По словам Уайлда, иностранные спортсмены не проходят ту сложную процедуру получения гражданства, которая предназначена обычным людям.

"Я бы даже сказал, что в моем случае в 2011 году было неправильно выдавать мне российский паспорт, так как я мог бы легко забрать свой выигрыш и уехать из России после Олимпиады в Сочи, как большинство этих спортсменов сделали или сделают, когда им больше не будет выгодно оставаться в России", – цитирует слова спортсмена издание.

Поводом к высказыванию Уайлда стала выдача паспорта бразильскому футболисту "Зенита" Дугласу Сантосу, который теперь не считается легионером в РПЛ.

Сам сноубордист родом из США. Он стал гражданином России в 2012 году, когда начал выступать за сборную в 2012 году. Также Уайлд получил две золотые медали на ОИ в Сочи в 2014 году, а в 2022 году на аналогичных соревнованиях в Пекине выиграл бронзу.

Кроме Сантоса, гражданство РФ получили 15 лиц, в том числе и хоккеист столичного "Динамо" Седрик Пакетт, который родился в Канаде. Паспорт России получили ливанский художник Дагер Низар и ливанский журналист Фади Будие, получивший ранение в прямом эфире при ударе израильской армии. Также гражданином России стал Джон Роблес, которого называют первым политическим беженцем в Россию из США.