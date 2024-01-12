Фехтовальщик Сергей Бида намерен выступить за сборную США на Олимпиаде

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России фехтовальщик Сергей Бида собирается получить гражданство США и выступить за национальную команду на Играх в Париже, сообщает ТАСС.

По данным газеты USA Today, супруга спортсмена Виолетта Бида на вопрос о готовности представлять сборную США ответила положительно. Также сообщается, что Олимпийский комитет США направил письмо в конгресс для ускорения процесса получения гражданства.

Ранее на российских шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без разрешения РФ, завели уголовное дело о самовольном оставлении части.

Как пояснил депутат Госдумы Александр Хинштейн, супруги являются действующими военнослужащими – они выступали за "Динамо" и числились инструкторами спорткоманды управления Центрального округа Росгвардии. Как утверждает парламентарий, Росгвардия и Федерация фехтования РФ не смогли связаться со спортсменами, поэтому 29 июня их убрали из перечня кандидатов в сборную России. Также их уволили из войск нацгвардии по причине невыполнения условий контракта.

Депутат напомнил, что пара стала тренироваться и работать тренерами в Academy of Fencing Masters в американском городе Сан-Хосе, а в июле Сергей Бида в составе клуба выступил на чемпионате США и завоевал золотую медаль в командном турнире. Однако, по словам Хинштейна, для участия спортсмен должен был публично осудить Россию.

МВД РФ объявило в розыск шпажистов. Позднее заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратов заявила, что Виолетта Бида не является действующим офицером Вооруженных сил РФ. По ее словам, спортсменка была отстранена от должности еще в октябре.

