Мать фехтовальщика Биды заявила, что ее сын пытался уволиться из Росгвардии

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Мать российского шпажиста Сергея Биды Елена Гришина, являющаяся двукратной призеркой чемпионата мира по фехтованию, заявила, что ее сын пытался уволиться из Росгвардии и у него было разрешение на выезд из страны. Об этом пишет RT.

По ее словам, Бида несколько раз приходил в Росгвардию, чтобы уволиться, но ему отказывали. Между тем разрешение на выезд ему дало министерство спорта. Списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов, он отправлял их в том числе в Росгвардию, так как там присутствовали и другие фехтовальщики.

Женщина подчеркнула, что соответствующие списки были также в Минобороны, где их подписывали.

"Так что у Сергея имелось официальное разрешение на выезд до конца текущего года. Потому его и не остановили на границе. Поэтому Сергей абсолютно не переживал. Он планировал уехать, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно", – отметила Гришина.

Ранее МВД РФ объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без одобрения РФ. Статья Уголовного кодекса России, по которой разыскиваются спортсмены, не упоминается.

Супружеская пара проживает в Калифорнии в США. Несмотря на работу в должностях военнослужащей и офицера Росгвардии, они выступили на американском чемпионате.

Позднее заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратов заявила, что российская шпажистка Виолетта Бида не является действующим офицером Вооруженных сил РФ. По ее словам, спортсменка была отстранена от должности еще в октябре.