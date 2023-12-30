На шпажистов Сергея и Виолетту Бида завели уголовное дело

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На российских шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без разрешения РФ, завели уголовное дело о самовольном оставлении части. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Являясь действующими военнослужащими (выступали за "Динамо" и числились инструкторами спорткоманды управления Центрального округа Росгвардии), они самовольно и тайно в июне уехали из страны", – уточнил он.

Как утверждает Хинштейн, Росгвардия и Федерация фехтования РФ не смогли связаться со спортсменами, поэтому 29 июня их убрали из перечня кандидатов в сборную России. Также их уволили из войск нацгвардии по причине невыполнения условий контракта.

Депутат напомнил, что пара стала тренироваться и работать тренерами в Academy of Fencing Masters в американском городе Сан-Хосе, а в июле Сергей Бида в составе клуба выступил на чемпионате США и завоевал золотую медаль в командном турнире. Однако, по словам Хинштейна, для участия спортсмен должен был публично осудить Россию.

"Что же касается моральной стороны, то все это называется одним словом: предательство!", – заключил депутат.

Ранее МВД РФ объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без одобрения РФ. Статья Уголовного кодекса России, по которой разыскиваются спортсмены, не упоминалась тогда.

Супружеская пара проживает в Калифорнии в США. Несмотря на работу в должностях военнослужащей и офицера Росгвардии, они выступили на американском чемпионате.

Позднее заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратов заявила, что российская шпажистка Виолетта Бида не является действующим офицером Вооруженных сил РФ. По ее словам, спортсменка была отстранена от должности еще в октябре.

