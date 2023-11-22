22 ноября, 13:27Происшествия
МВД объявило в розыск экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу
Фото: Москва 24/Александр Авилов
МВД России объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Его имя значится в базе ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", – говорится на сайте МВД.
Точная статья инкриминируемого Ахмедову преступления в базе не указана. Уточняется, что Ахмедов переобъявлен в розыск – до этого ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее СМИ писали, что Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Спортсмен подозревается в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в ходе СВО.
По информации источника, Ахмедов все еще находится в составе украинских войск и является командиром батальона. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
Ахмедов был директором детско-юношеской спортивной школы в Кизлярском районе Дагестана, главным тренером сборной Дагестана по кикбоксингу в разделе фул-контакт. Среди его воспитанников чемпионы России, Европы и мира.
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