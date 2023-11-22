Экс-тренер сборной Дагестана по кикбоксингу подозревается в госизмене – СМИ

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Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о государственной измене, сообщает РИА Новости.

Спортсмен подозревается в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в ходе СВО. По информации источника агентства, Ахмедов все еще находится в составе украинских войск и является командиром батальона.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Ахмедов был директором детско-юношеской спортивной школы в Кизлярском районе Дагестана, главным тренером сборной Дагестана по кикбоксингу в разделе фул-контакт. Среди его воспитанников чемпионы России, Европы и мира.

Ранее по обвинению в госизмене арестовали томского хакера, действия которого курировала Украина. Кировский районный суд принял решение заключить подозреваемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры в РФ под стражу.

Сотрудникам ФСБ удалось выявить и оперативно пресечь противоправную деятельность мужчины, которая была направлена против безопасности России.



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