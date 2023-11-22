Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 11:20

Происшествия

Экс-тренер сборной Дагестана по кикбоксингу подозревается в госизмене – СМИ

Фото: 123RF/fotodrobik

Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о государственной измене, сообщает РИА Новости.

Спортсмен подозревается в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в ходе СВО. По информации источника агентства, Ахмедов все еще находится в составе украинских войск и является командиром батальона.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Ахмедов был директором детско-юношеской спортивной школы в Кизлярском районе Дагестана, главным тренером сборной Дагестана по кикбоксингу в разделе фул-контакт. Среди его воспитанников чемпионы России, Европы и мира.

Ранее по обвинению в госизмене арестовали томского хакера, действия которого курировала Украина. Кировский районный суд принял решение заключить подозреваемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры в РФ под стражу.

Сотрудникам ФСБ удалось выявить и оперативно пресечь противоправную деятельность мужчины, которая была направлена против безопасности России.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ

Читайте также

происшествияспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика