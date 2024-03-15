Украинская певица Ани Лорак попросила российское гражданство – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Украинская певица Ани Лорак хочет получить паспорт РФ. Об этом РИА Новости рассказали источники, приближенные к окружению артистки.

Так, по их информации, Каролина Куек (настоящее имя артистки) подала запрос на получение российского гражданства еще в феврале 2024 года.

При этом, как сообщает агентство, в 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал певице помочь оформить паспорт РФ, однако тогда представитель Лорак утверждал, что артистка не планирует менять свое украинское гражданство.

Лорак родилась в Черновицкой области, в 2008 году она стала народной артисткой Украины. После 2014 года она перестала выступать на родине и переехала жить в Россию, где получила довольно много наград, в том числе "Золотой граммофон" и звание лауреата "Песни года".

Ранее власти Краснодара отменили запланированный на 27 апреля концерт Ани Лорак. Мэр города Евгений Наумов поддержал мнение жителей города о необходимости отмены выступления певицы в связи с ее отношением к СВО на Украине. Он также указал на то, что денежные средства от проведения концерта могут быть направлены на поддержку Вооруженных сил Украины.



В столичном регионе призвали отменить концерты украинской певицы Ани Лорак