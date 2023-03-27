Ани Лорак высказалась после возможной отмены концерта в России

Украинская певица Ани Лорак выступила с заявлением после возможной отмены концерта в России. Ее заподозрили в намерении потратить заработанные на билетах деньги на помощь украинской армии. Однако сама Лорак эту информацию назвала фейком и призналась, что помогала всегда только в рамках гуманитарной миссии, независимо от национальности или политической принадлежности.

СМИ сообщили, что после начала спецоперации Лорак уехала в Европу. Оттуда она тайно приезжала в Россию на день рождения детей Филиппа Киркорова. Недавно певица вернулась в Москву и даже собрала новый тур по стране. 27 марта ее концерт должен состояться в Краснодаре, но власти города заявили об отмене выступления.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.