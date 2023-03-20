Тело провалившегося под лед в Ярославской области лидера Cream Soda опознали

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ярославской области"

В Ярославской области опознали тело лидера группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, который провалился под лед на Волге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Это тело Свиргунова, его опознали", – сказал собеседник информагентства.

Как уточнили в пожарно-спасательной службе региона, поисками остальных пропавших сейчас занимаются три водолаза. Их работу осложняет сильное течение.

Инцидент произошел в ночь на 20 марта. Музыкант отдыхал с компанией в селе Диево-Городище. В какой-то момент группа из 10 человек решила прогуляться по льду Волги. В результате пятеро из них провалились в воду. Двоих удалось достать, однако один позже скончался. Еще трое, в том числе Свиргунов, числились пропавшими без вести.

Во второй половине дня в понедельник недалеко от места инцидента спасатели обнаружили тело одного из провалившихся под лед мужчин. По некоторым данным, это было тело Свиргунова.



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