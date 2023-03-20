Основатель группы Cream Soda провалился под лед во время отдыха в Ярославской области

Фото: телеграм-канал Mash

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед во время отдыха в Ярославской области, сообщает телеканал "360".

"История, случившаяся этой ночью под Ярославлем, произошла с нашим Димой Нова (Дмитрием Свиргуновым. – Прим. ред.). В компании друзей он вышел на лед и провалился под него", – рассказали представители группы.

По словам представителей Cream Soda, Свиргунов в данный момент числится пропавшим без вести. Также пропали его брат Роман и их друг, чье имя не уточняется.

На официальной странице группы Cream Soda "ВКонтакте" представители сообщили, что сотрудники МЧС до сих пор ищут Свиргунова и его брата, а также их друга. В группе отметили, что одного из товарищей по имени Аристарх, который также провалился под лед, смогли достать, но его не удалось спасти.

Ранее на сайте 76.ру сообщили, что инцидент с 35-летним Свиргуновым произошел в селе Диево-Городище ночью 20 марта, когда компания из десяти человек решила прогуляться по льду реки Волги. По данным СМИ, один из друзей Аристарх был в критическом состоянии и скончался в машине скорой помощи.

Заммэра Петр Бирюков сообщил, что спасатели усилили режим патрулирования городских рек и водоемов в связи с установлением в столице положительной температуры.

По его словам, специалисты регулярно контролируют обстановку в районах рек и водоемов. Лед начал таять, он становится хрупким и представляет реальную угрозу. Бирюков попросил жителей столицы быть аккуратнее, не выходить на лед и внимательно следить за детьми и домашними животными.



Спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах Москвы

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