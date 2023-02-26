В Москве усилили меры безопасности на водоемах из-за оттепели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В районах столичных рек и водоемов усилили контроль соблюдения правил безопасности в связи с оттепелью. Об этом информирует телеграм-канал городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, спасатели держат на особом контроле соблюдение правил безопасности на водных объектах столицы. Там организовано круглосуточное патрулирование, а также задействовано свыше 20 судов на воздушной подушке.

"Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час", – заявил вице-мэр.

Он добавил, что специалисты постоянно замеряют толщину льда и следят за местами несанкционированного выхода на лед, купания и рыбной ловли. Спасатели также проводят информационные беседы с отдыхающими у рек и водоемов.

Горожанам рекомендовали не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами.

Ранее Сергей Собянин поделился, что более 20 спасательных судов на воздушной подушке дежурят в зимний период на водоемах Москвы. Он рассказал о плюсах подобных кораблей. Например, они могут передвигаться по льду и заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед.

Лед в столичном регионе стал тонким и опасным

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