Мужчина чуть не утонул во время крещенских купаний в Нижнем Тагиле

Мужчина потерял сознание и чуть не утонул в крещенской купели в Нижнем Тагиле. Его удалось вытащить из воды без помощи спасателей.

В Сети распространилось видео, на котором видно, как мужчине становится плохо во время погружения в ледяную воду. Свидетели происшествия оперативно среагировали и помогли ему выбраться на берег.

"Это была официально оборудованная купель. Помощь спасателей не понадобилась, ему помогли очевидцы из воды выбраться. Очевидцы находились ближе, но спасатели были в готовности, медик дежурил", – передает РИА Новости сообщение МЧС.

В Нижнетагильской епархии считают, что мужчине стало плохо из-за того, что он окунулся с парапета сразу с головой. Батюшки рассказывают о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать во время крещенских купаний. Так, запрещается окунаться после еды, а также в состоянии алкогольного опьянения.

Молодому человеку не потребовалась госпитализация, поскольку его быстро достали из воды.

Ранее МЧС сообщило об отсутствии происшествий в местах крещенских купаний.

В этом году по всей стране было открыто более 3,3 тысячи мест купаний для верующих, что почти на 300 больше, чем в 2022 году. На особом контроле спасателей находились водоемы с местами несанкционированного купания. Там проводились патрулирования на предмет выявления и пресечения таких действий.

До праздника инспекторы проверили купели, в местах их расположения сделали настилы на лед, организовали безопасные спуски и освещение, оборудовали палатки для обогрева и переодевания.



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