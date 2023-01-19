Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин по традиции окунулся в купель на Крещение, сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Вы знаете, что сегодня праздник Крещения, президент принимал участие в крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье", – рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев окунулся в крещенскую купель на реке Лене. Купания в Якутии происходили несмотря на показатели термометров в 53 градуса мороза.

Для купания в Москве организовали 46 мест. Каждая площадка оснащена настилами, раздевалками, местами для обогрева после ледяной воды и питания, необходимым спасательным оборудованием.

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