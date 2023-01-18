Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в -53 градуса

Крещениские купания происходят даже в Якутске, хотя там столбики термометров показали 53 градуса мороза. Насколько это холодно, ощутил на себе глава Якутии Айсен Николаев. Он окунулся в крещенскую купель на реке Лене.

В республике регулярно организуют купания на Крещение. Исключением стал только 2021 год, когда Якутская епархия не стала освящать купели из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.

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