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18 января, 19:15

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Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в -53 градуса

Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в -53 градуса

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Крещениские купания происходят даже в Якутске, хотя там столбики термометров показали 53 градуса мороза. Насколько это холодно, ощутил на себе глава Якутии Айсен Николаев. Он окунулся в крещенскую купель на реке Лене.

В республике регулярно организуют купания на Крещение. Исключением стал только 2021 год, когда Якутская епархия не стала освящать купели из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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