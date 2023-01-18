Места для крещенских купаний оборудуют в 9 парках Москвы

12:13Город
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Места для крещенских купаний оборудуют в девяти парках Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Московские спасатели проверят дно в местах подготовки прорубей, проведут профилактические беседы о правилах пожарной безопасности со служителями храмов и сотрудниками городских служб, участвующими в организации и проведении купаний", – говорится в сообщении.
Так, крещенские купания пройдут в парках "Сокольники", "Фили", "Северное Тушино", "Митино", "Левобережье", "Борисовские пруды", "Терлецкая дубрава", Воронцовском парке и музее-заповеднике "Царицыно". Специалисты сделают безопасный подход к каждой купели, а где необходимо устроят специальные настилы, перила и лестницы. Возле мест купания также установят шатры, где можно будет переодеться и погреться.
В парке "Сокольники" крещенские купания пройдут на Нижнем Майском пруду (Олений пруд № 5) 18 января с 22:00. Молебен и освящение воды состоятся в 21:00. Посетители смогут увидеть указатели со схемой прохода к купели около главного входа в парк, а также на территории Майского просека, со стороны пересечения Богородского шоссе с улицей Короленко. В "Сокольниках" оборудуют две купели.
В парке "Фили" купания состоятся с 18:00 18 января до 18:00 19 января в проруби в виде деревянной майны в акватории Москвы-реки на набережной возле поисково-спасательной станции "Кунцево" по адресу Большая Филевская улица, дом 40, строение 1. В парке "Северное Тушино" купель будет работать с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Кроме того, освящение воды планируется в 17:00. Специалисты обустроят две майны в акватории Химкинского водохранилища на пляжной зоне в центральной части парка.
В зоне отдыха "Левобережье" крещенские купания пройдут с 18:00 18 января до 18:00 19 января с освящением воды в 13:00 в акватории Химкинского водохранилища в двух майнах. Они будут располагаться на пляже в центральной части зоны отдыха.
В музее-заповеднике "Царицыно" можно будет посетить купель на Верхнем Царицынском пруду с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Освящение воды планируется перед началом мероприятия. В эту купель смогут одновременно окунуться три человека. В заповеднике ближайшие к майне входы – Центральные (№ 1) и Плотинные ворота (№ 2). Кроме этого, всю ночь будут открыты ворота Оранжерейные (№ 9), Старокаширские (№ 10) и Черногрязские (№ 11). Только на вход будут работать Покровские ворота (№ 3).
На Большом Воронцовском пруду в купель можно будет окунуться с 20:00 18 января до 18:00 19 января. Освящение воды запланировано на 19:30 18 января. Также в ночь с 18 на 19 января до 03:00 будет работать кафе, расположенное недалеко от майны. Купель с пятью входами организуют и в районе центрального пляжа на Борисовском пруду. Там купания начнутся в 18:00 18 января.
В ландшафтном парке "Митино" на Пенягинском пруду купель будет открыта с 20:00 18 января до 15:00 19 января. Вход в парк будет осуществляться со стороны домов 4–6 на улице Барышихи. Воду освятят предварительно. В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" оборудуют две купели на Ольховом пруду. Там купания состоятся с 22:00 18 января до 18:00 19 января. Освящение воды пройдет до 22:00.
В общей сложности в городе для крещенских купаний будут доступны 46 мест. Так, в САО оборудуют две площадки для омовения, в СВАО – одну, в ВАО – пять, в ЮАО – три, в ЮЗАО – пять, в ЗАО – четыре, в СЗАО – девять, в ЗелАО – две и в ТиНАО – 15.
САО:
- Большой Головинский пруд по адресу 1-й Лихачевский переулок, дома 6–8;
- Акватория Химкинского водохранилища, на противоположном берегу от поисково-спасательной станции "Левобережная" по адресу Прибрежный проезд, дома 1–7.
СВАО:
- Дворцовый пруд по адресу 1-я Останкинская улица, дом 7, строение 1.
ВАО:
- озеро Святое по адресу улица Оранжерейная, дом 18;
- Терлецкие пруды по адресу Свободный проспект, дом 2;
- купель "Вернисаж в Измайлове" по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж;
- Нижний Майский пруд по адресу Олений пруд № 5 в парке "Сокольники";
- озеро Белое по адресу улица Заозерная, дома 2–6.
ЮАО:
- Верхний Царицынский пруд по адресу Дольская улица, дом 1;
- Пруд Бекет по адресу Загородное шоссе, владение 2;
- Борисовские пруды по адресу улица Борисовские Пруды, владение 2.
ЮЗАО:
- пруд Зеленка по адресу Нахимовский проспект, владение 8;
- Большой Воронцовский пруд по адресу улица Воронцовские Пруды, дом 3;
- зона отдыха "Тропарево" по адресу улица Академика Виноградова, дом 12;
- Верхний Черневский пруд по адресу Черневская улица, строение 1;
- пруд № 4 на территории санатория "Узкое" Российской академии наук по адресу Профсоюзная улица, дом 123б.
ЗАО:
- Филевская пойма по адресу Филевский бульвар, дом 21;
- Большая Филевская улица, дом 40а, в парке "Фили";
- Москва-река в поселке Рублево по адресу улица Василия Ботылева, дом 41;
- Мещерский пруд по адресу Воскресенская улица, дом 3а.
СЗАО:
- ландшафтный парк "Митино" по адресу улица Барышиха, владение 4;
- каскад прудов на реке Чернушке (пруд № 4) в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" по адресу Иваньковское шоссе, дом 3;
- парк "Северное Тушино" по адресу улица Свободы, дом 56;
- Строгинская пойма по адресу улица Твардовского, владение 16, корпус 3;
- Кировская пойма напротив дома 2 на улице Исаковского;
- Малое Бездонное озеро по адресу Таманская улица, дом 91;
- Карамышевская набережная, дома 13–15;
- яхт-порт "Алые паруса" по адресу Авиационная улица, дом 79, корпус 1;
- пруд за храмом Рождества Христова в селе Рождествено на Муравской улице.
ЗелАО:
- зона отдыха "Черное озеро";
- зона отдыха "Школьное озеро".
ТиНАО:
- купель на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселении Вороновском, Покровском доме ;
- купель храма Воскресения Христова в поселке Воскресенском, дом 11а;
- святой источник блаженной Ксении Петербургской в поселении Десеновском вблизи деревни Евсеево;
- территория храма Казанской Иконы Божией Матери в поселении Кленовском, деревне Товарищево, доме 9а;
- пруд возле часовни Иконы Божией Матери Иверской в поселении Кленовском, деревне Чернецкое;
- пруд возле храма Архангела Михаила и Чуда Его в Хонех в поселении Краснопахорском, селе Былово, доме 82;
- храм Спаса Нерукотворного Образа в поселении Марушкинском, деревне Большое Свинорье;
- пруд напротив храма-часовни Иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет" в поселении Московский, Проектируемый проезд № 389;
- Средний пруд каскада прудов в поселке Мосрентген, доме 1;
- купель в честь иконы Божией Матери Казанской в поселении Первомайском, деревне Пучково, реке Рыжовке;
- купель храма Святой Троицы в поселении Роговском, деревне Васюнино, доме 88;
- часовня-купель в честь святителя Николая Чудотворца в поселении Филимонковском, деревне Кнутово;
- купель вблизи храма Святой Троицы в поселении Щаповском, селе Ознобишине;
- храм Преображения Господня в поселении Сосенском, поселке Коммунарке, доме 22а;
- святой источник в честь иконы Божией Матери Казанской в поселении Внуковском, поселке ДСК "Мичуринец", улица Андрея Тарковского, дом 1, рядом с рекой Сетунью.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что на всех площадках для купаний будут предусмотрены необходимые спасательные оборудования. По его словам, будут дежурить медики и сотрудники МЧС. Кроме того, с городскими службами и со служителями храмов предварительно проведут профилактические беседы о правилах безопасности.
Собянин также отметил, что каждая площадка будет оснащена настилами, раздевалками, местами для обогрева после ледяной воды.
В свою очередь, специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в Крещение 19 января ожидается рекордно высокая температура до плюс 3 – 4 градусов. По словам эксперта, в последний раз подобный показатель фиксировали в 2007 году.
В Москве обустроят 46 площадок для крещенских купаний
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