12:27Мэр Москвы
Собянин: почти 50 мест для крещенских купаний оборудуют в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
46 мест для купания горожан организуют в Москве в Крещенскую ночь. Об этом сообщил Сегей Собянин.
"В дни крещенских купаний, которые по традиции пройдут 18–19 января, будет организовано 46 мест купаний", – написал мэр в своем телеграм-канале.
Он отметил, что каждая площадка будет оснащена настилами, раздевалками, местами для обогрева после ледяной воды и питания.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, проруби подготовят в 10 столичных округах, а больше всего в ТиНАО – суммарно 15 прорубей.
На площадках для купаний предусмотрят необходимовое спасательное оборудование, там также будут дежурить медики и сотрудники МЧС. С городскими службами и со служителями храмов предварительно проведут профилактические беседы о правилах безопасности.
Ранее сообщалось, что предстоящее Крещение может стать одним из самых теплых с 1879 года. По прогнозам Московского метеобюро, в ночь на 19 января температура воздуха составит -4...-3 градуса. Кроме того, может пройти дождь.
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