11:54Общество
Минздрав призвал страдающих от болезней сердца не окунаться в прорубь на Крещение
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Министерство здравоохранения России призвало россиян, которые имеют проблемы с сердцем, не окунаться в прорубь на Крещение.
"Нужно отказаться от купания при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма или перенесенного инфаркта миокарда", – передает ТАСС сообщение ведомства.
В министерстве объяснили, что купание в ледяной воде является настоящим стрессом для организма. Страдающие от болезней сердца рискуют спровоцировать инфаркт, гипертонический криз или сбой сердечного ритма.
Тем, кто имеет хронические заболевания, специалисты советуют просто умыться в проруби. Россиянам, подхватившим обычную простуду, не стоит окунаться.
В ведомстве также подчеркнули, что родители не должны позволять детям, которым еще нет семи лет, участвовать в крещенских купаниях.
"Готовить организм ребенка старшего возраста к купанию в холодной воде необходимо минимум за год. Лучше всего начинать с небольших физических нагрузок, постепенно закаливая детский организм", – рекомендовали в Минздраве.
Если ребенка не подготовить должным образом, во время купания в проруби у него может случиться остановка дыхания.
В министерстве напомнили, что людям в состоянии алкогольного опьянения запрещается окунаться на Крещение. Не стоит употреблять спиртные напитки и после купания, поскольку это будет дополнительной нагрузкой на сердце.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников призвал россиян отказаться от купания в проруби при простуде.
Как отметил специалист, во время болезни организм уже перегружен и купание в проруби может только ухудшить состояние человека. По словам Тяжельникова, оно может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системой, а также вызвать перепады давления.
Специалисты МЧС проверят все официальные купели и проруби к крещенским купаниям
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