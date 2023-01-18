Сбер начал работать в Крыму

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Сбербанк начал работать в Крыму. В первом полугодии откроются офисы в крупных городах полуострова, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Первые банкоматы уже установлены. В течение этого года будут разворачиваться все необходимые услуги и сервисы банка.

Крым с 2014 года испытывает санкционное давление. После проведенного референдума и воссоединения полуострова с Россией Украина и западные государства ввели ограничения против российских бизнесменов и политиков. На фоне этого крупные банки, в том числе Сбер, были вынуждены покинуть регион, опасаясь дальнейших санкций.

Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил функцию внесения наличных в банкоматах по QR-коду без карты. Эта услуга будет доступна во всех банкоматах Сбербанка в 2023 году.



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