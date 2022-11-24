Путин посоветовал Грефу внимательнее следить за возможными потерями

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин посоветовал главе Сбербанка Герману Грефу внимательнее следить за возможными потерями. Об этом он сказал на конференции по искусственному интеллекту.

Греф назвал очередного спикера и представил молодого человека Семеном Буденным. В ответ на это Путин уточнил, что не Семен ли Михайлович он, проведя параллель с советским полководцем.

Спикер отрицательно ответил на вопрос, а Греф добавил, что они являются родственниками. Однако молодой человек отверг и родственные связи с полководцем.

"Нет? Значит, меня обманули, сказали, что родственник", – сказал Греф.

Путин же в ответ сказал, что нехорошо, когда руководителя Сбера обманывают, и посоветовал ему внимательнее следить за возможными потерями.

Ранее Путин призвал наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что Россия по ряду направлений в этой сфере на шаг впереди некоторых других стран. Президент отметил, что в будущем достижения в области ИИ во многом будут определять место России в мире.



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