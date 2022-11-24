Путин оценил разработки российских компаний в сфере искусственного интеллекта

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Российские разработчики демонстрируют большое количество разнообразных технологий в области искусственного интеллекта. Об этом сообщил Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер также подчеркнул, что на сегодняшний день идет развитие конкуренции между компаниями РФ.

По словам президента, благодаря ей сфера начинает развиваться быстрее, кроме того, улучшается и качество товаров и их коммерческий успех.

Ранее Путин дал поручение кабмину и госсовету организовать переход системы государственной власти всех уровней к модели управления на основе сведений с использованием платформенного подхода.

Глава государства отмечал, что в ближайшие 10 лет следует внедрить искусственный интеллект во все сектора экономики, социальной сферы и государственного управления.



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