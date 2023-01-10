Мобильные пункты обогрева для бездомных развернули в Москве

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Центр социальной адаптации имени Глинки при похолодании усиливает помощь бездомным людям, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В разных районах города развернуты стационарные пункты обогрева, возле крупнейших вокзалов круглосуточно дежурят теплые автобусы, а сотрудники мобильной службы помощи бездомным гражданам "Социальный патруль" помогают желающим добраться до центра на ночлег.

Замглавы департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина рассказала, что зима и так опасна для бездомных людей, а с приходом январских морозов риски травм, переохлаждений и обморожений возрастают.

По ее словам, по этой причине город системно помогает бездомным. Чтобы люди могли согреться и выпить горячего чая, столичный Центр социальной адаптации имени Глинки ежегодно с ноября по март разворачивает мобильные пункты обогрева.

"Пять теплых автобусов дежурят у площади трех вокзалов, а также возле Белорусского, Курского, Павелецкого и Киевского вокзалов. Кроме того, организовано пять стационарных пунктов обогрева: два – в центре соцадаптации на Иловайской улице, еще три – в отделениях "Дмитровское", "Востряково", "Косино-Ухтомское". Все они работают круглосуточно", – уточнила Шалыгина.

Автобус вмещает до 15 человек. Каждый вечер пункты обогрева посещает дежурная бригада службы "Социальный патруль", чтобы перевозить желающих на ночлег в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Уже там людям помогают восстановить документы, вернуться домой или найти работу. Также специалисты содействуют в оформлении регистрации, пенсии, группы инвалидности, предоставляют юридическую и психологическую помощь.

Бездомные могут остаться в центре, чтобы получить доврачебную помощь, чистое белье, теплую одежду.

С бездомными, которые ранее были жителями Москвы, проводится работа по ресоциализации, то есть делается все возможное, чтобы человек вернулся с улицы и начал нормальную жизнь.

За 2022 год сотрудникам центра удалось вернуть в общество 157 подопечных.

Помочь бездомным людям может каждый. Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки принимает теплые вещи и обувь. Если вы сами нуждаетесь в помощи или увидели на улице бездомного человека, можно позвонить по телефонам 8 499 357-01-80, 8 903 720-15-08, а также 112.

Ранее стало известно, что в столице около Савеловского и Казанского железнодорожных вокзалов, Центрального автовокзала, а также на Иловайской улице заработали круглосуточные пункты обогрева для бездомных людей. Там можно выпить горячий чай, а также получить новую одежду.

Мобильные пункты обогрева развернули по всей России

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