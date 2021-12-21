В Москве открылась выставка "Накормить и согреть"

Фото: Агентство "Москва"

Выставка "Накормить и согреть" с портретами бездомных людей открылась на Гоголевском бульваре при поддержке столичного департамента труда и социальной защиты.

Экспозиция приурочена к Международному дню помощи бедным.

"Город заботится о людях, которые столкнулись с трудностями в жизни и оказались на улице. Важно не только предлагать им поддержку, но и мотивировать общество на то, чтобы не оставаться равнодушными", – отметил глава департамента труда и социальной защиты Москвы Евгений Стружак.

Он отметил, что в столице на данный момент круглосуточно работают Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки и четыре его отделения, пункты обогрева, а также мобильная служба "Социальный патруль".

Автором рукописных портретов для выставки стала художник, реставратор, иконописец, а также член Профессионального союза художников России Регина Юрьева. Стенды с портретами дополнены телефонами мобильной службы "Социальный патруль", которая может отвезти нуждающихся на ночлег и питание в центры социальной адаптации.

Ранее стало известно, что в столице около Савеловского и Казанского железнодорожных вокзалов, Центрального автовокзала, а также на Иловайской улице заработали круглосуточные пункты обогрева для бездомных людей. Там можно выпить горячий чай, а также получить новую одежду.