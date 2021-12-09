Путин поручит правительству оказать поддержку бездомным

Фото: Агентство "Москва"
Власти должны оказывать поддержку бездомным гражданам, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент пообещал дать соответствующие поручения правительству. Он отметил, что ситуация с нуждающимися в медпомощи и питании гражданами должна вызывать чувство стыда у чиновников.
"Конечно, здесь очень важно сотрудничество с НКО, без всяких сомнений, и с религиозными организациями", – сказал президент, указав, что необходимо поощрять объединения, задействованные в этой работе.
В Москве с 1 ноября начали работу пять автобусов службы "Социальный патруль", в которых бездомные люди смогут согреться, выпить горячего чая и получить теплую одежду.
Автобусы в круглосуточном режиме курсируют по улицам, а также выезжают на вызовы с просьбой помочь бездомному человеку. Людям также помогают в оформлении регистрации, пенсионных выплат, групп инвалидности.
Для бездомных в Москве запустили автобусы "Социального патруля"
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