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Общество

17:39

Путин поручит правительству оказать поддержку бездомным

власть общество

Фото: Агентство "Москва"

Власти должны оказывать поддержку бездомным гражданам, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент пообещал дать соответствующие поручения правительству. Он отметил, что ситуация с нуждающимися в медпомощи и питании гражданами должна вызывать чувство стыда у чиновников.

"Конечно, здесь очень важно сотрудничество с НКО, без всяких сомнений, и с религиозными организациями", – сказал президент, указав, что необходимо поощрять объединения, задействованные в этой работе.

В Москве с 1 ноября начали работу пять автобусов службы "Социальный патруль", в которых бездомные люди смогут согреться, выпить горячего чая и получить теплую одежду.

Автобусы в круглосуточном режиме курсируют по улицам, а также выезжают на вызовы с просьбой помочь бездомному человеку. Людям также помогают в оформлении регистрации, пенсионных выплат, групп инвалидности.

Для бездомных в Москве запустили автобусы "Социального патруля"

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