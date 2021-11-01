Мобильные пункты обогрева для бездомных людей заработали в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице с 1 ноября начали работу пять автобусов службы "Социальный патруль", в которых бездомные люди смогут согреться, выпить горячего чая и получить теплую одежду. Об этом рассказала заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина.
"Сотрудники патруля могут предложить направиться в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки для предоставления ночлега и помощи специалистов", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.
Автобусы будут круглосуточно стоять около Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов.
Остальные автобусы "Социального патруля" в круглосуточном режиме будут курсировать по столичным улицам, а также выезжать на вызовы с просьбой помочь бездомному человеку. При необходимости их перенаправят в Центр имени Глинки. В учреждении бездомным помогут оформить регистрацию, пенсионные выплаты, группу инвалидности и получить иные социальные услуги.
Усиленный режим работы "Социального патруля" продлится до 31 марта. Для помощи бездомным достаточно позвонить по номерам "Социального патруля" 8 (499) 357-01-80, 8 (495) 720-15-08 или на единый номер 112.
В прошлом году социальные службы столицы оказали бездомным людям почти 200 тысяч услуг в холодное время года. За период усиленного режима было принято 14 тысяч звонков на номер "Социального патруля".
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