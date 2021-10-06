Москвичи пожертвовали на благотворительность более 1 млн руб в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В сентябре текущего года пользователи благотворительного сервиса mos.ru пожертвовали более 1 миллиона рублей. Эта сумма является наибольшей с момента запуска проекта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Благотворительный сервис дает людям, желающим помогать нуждающимся, уверенность в том, что средства точно дойдут до адресата.
"Анализ статистики показывает, что востребованность сервиса постоянно растет. К концу сентября средний платеж увеличился почти до 300 рублей", – отметил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов.
Число организаций, в которые можно направить деньги при помощи сервиса, продолжает расти. Сейчас в проекте участвуют 55 проверенных фондов, помогающих людям с ограниченными возможностями здоровья или оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также фонды, занимающиеся гуманитарной помощью и поддержкой приютов для бездомных животных.
Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова убеждена, что благотворительный сервис mos.ru уже доказал свою востребованность и эффективность.
"Его высоко оценили не только отечественные, но и зарубежные эксперты. Совсем недавно разработку столичного департамента информационных технологий и комитета общественных связей и молодежной политики отметили международной премией Communitas Awards, а ранее она стала лауреатом премии CIPR Digital и других престижных наград. Это наш общий большой успех и стимул для новых достижений", – напомнила Драгунова.
Проект также получил премии Big Innovation Awards и German Innovation Award.
Информацию о том, как расходуются переданные пожертвования, можно узнать из ежеквартальных отчетов организаций, участвующих в проекте, размещенных на сайте "Душевная Москва".
Перечислить пожертвование можно несколькими способами. В разделе фондов пользователь может выбрать организацию, указав сумму взноса. Пожертвовать деньги можно и через раздел "Мои платежи". Для этого необходимо выбрать платеж "Благотворительность", выбрать организацию и указать сумму перевода.
Оформить взнос также возможно в разделе "Платежи" мобильного приложения "Моя Москва". Блок "Благотворительность с mos.ru" находится под списком счетов.
Для проведения транзакции пользователю потребуется авторизованный аккаунт на mos.ru. Для людей, желающих заниматься благотворительностью на постоянной основе, в сервисе доступен автоплатеж.
Ранее сообщалось, что на портале mos.ru заработал новый сервис, который поможет горожанам узнать, к какой поликлинике они прикреплены, а также выяснить режим работы учреждения или имя участкового врача.
"Это наш город": сервис для получения информации о медорганизации заработал на mos.ru
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