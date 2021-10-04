Функция отслеживания поездов МЦД появилась в приложении "Метро Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В приложении "Метро Москвы" теперь можно отслеживать большинство поездов МЦД, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Кнопка "МЦД beta" в левом верхнем углу позволит найти нужный состав.
"Большинство поездов – кликабельные: вы можете посмотреть, во сколько они будут на вашей станции, а еще отследить точность расписания. Скоро это будет доступно для всех составов диаметров", – говорится в сообщении.
Также при возникновении неполадок пассажиры смогут об этом рассказать, нажав на кнопку "Сообщить о проблеме".
"Приложение "Метро Москвы" объединяет в себе разные виды транспорта, дает пользователю сквозной сервис. Мы развиваем его и добавляем новые функции. Это важное направление цифровизации, о которой неоднократно говорил мэр Москвы", – отметил заммэра Максим Ликсутов.
Ранее новый сервис перевозок "По пути" заработал в ТиНАО. Теперь пассажиры могут заказывать общественный транспорт почти к дому.
Москвичи оценили новый сервис перевозок "По пути"
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