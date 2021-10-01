В Дептрансе рассказали о сервисе перевозок "По пути"

В ТинАО запустили сервис перевозок "По пути". Транспорт будет забирать людей из отдаленных районов.

Первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Роман Латыпов рассказал, что сервис отличается и нужен затем, что часто интервалы движения более чем 5 или 10 минут.

"При этом данный автобус приезжает в интервале до 20 минут", – отметил Латыпов.

Он также добавил, что в настоящее время работает порядка 30 автобусов, но по мере необходимости их количество увеличится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.