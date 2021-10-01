В Москве до 30 ноября ограничат движение транспорта по 5-му Новоподмосковному переулку

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
С 5 октября по 30 ноября из-за проведения инженерных работ ограничат движение транспорта в 5-м Новоподмосковном переулке. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса сообщает "Агентство "Москва".
В частности, с 5 по 7 октября будет ограничено движение в районе дома №1 – для проезда будет доступна одна полоса с организацией приоритетного права.
С 13 по 20 октября будет доступна одна полоса с организацией приоритетного права проезда за счет ликвидации парковочного пространства в районе дома №4, строение 1.
Помимо этого, с 8 по 17 ноября ограничат движение в районе дома №3, строение 1, а с 16 по 30 ноября в районе дома №6. В этих случаях также будет действовать приоритетное право проезда. Для движения сохранят одну полосу.
Ранее сообщалось, что из-за инженерных работ с 1 по 30 октября ограничат движение на участках двух улиц на востоке Москвы.
Ограничения будут действовать в 3-м проезде Перова Поля в районе дома 8, строения 6, в 4-м проезде Перова Поля в районе дома ЗБ по 3-му проезду Перова Поля, в 4-м проезде Перова Поля в районе дома 2, строение 1, по 3-му проезду Перова Поля.
Кроме того, движения ограничат в 4-м проезде Перова Поля в районе дома 20А по улице 1-й Владимирской, в 4-м проезде Перова Поля в районе дома 22, корпуса 2 по улице 1-й Владимирской.
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