На участках двух улиц на востоке Москвы ограничат движение до 30 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за инженерных работ с 1 по 30 октября ограничат движение на участках двух улиц на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"С 1 по 30 октября в 3-м и 4-м проездах Перова Поля ограничат движение из-за проведения инженерных работ. Для автомобилистов будет недоступна одна полоса движения", – говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать в 3-м проезде Перова Поля в районе дома 8, строения 6, в 4-м проезде Перова Поля в районе дома ЗБ по 3-му проезду Перова Поля, в 4-м проезде Перова Поля в районе дома 2, строение 1, по 3-му проезду Перова Поля.

Кроме того, движения ограничат в 4-м проезде Перова Поля в районе дома 20А по улице 1-й Владимирской, в 4-м проезде Перова Поля в районе дома 22, корпуса 2 по улице 1-й Владимирской.

Ранее сообщалось, что с 15 октября один из участков Новогорской улицы станет односторонним.

Речь идет об участке от улицы Ландышевой до улицы Захарьинской. В пресс-службе пояснили, что такое решение принято в связи с проблемами, которые возникали из-за ширины участка, которая составляет всего 3,5 метра. Водителям приходится съезжать на обочину или сдавать задним ходом до ближайшего поворота.