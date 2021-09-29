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Транспорт

29 сентября, 19:11

В Научном проезде ограничат движение с 1 октября по 30 ноября

транспорт дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение в Научном проезде на юго-западе Москвы ограничат из-за инженерных работ с 1 октября по 30 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Отмечается, что на участке Научного проезда от дома 6 до дома 8, строения 7, движение будет ограничено в круглосуточном режиме с 1 октября по 30 ноября.

Ранее сообщалось, что с 15 октября один из участков Новогорской улицы станет односторонним.

Речь идет об участке от улицы Ландышевой до улицы Захарьинской. В пресс-службе пояснили, что такое решение принято в связи с проблемами, которые возникали из-за ширины участка: она составляет всего 3,5 метра. Водителям приходится съезжать на обочину или сдавать задним ходом до ближайшего поворота.

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