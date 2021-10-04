Новый сервис для получения информации о медорганизации заработал на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жители столицы могут оперативно получить все сведения об интересующей медицинской организации. На портале mos.ru заработал новый сервис, который поможет горожанам узнать, к какой поликлинике они прикреплены, а также выяснить режим работы учреждения или имя участкового врача.

Воспользоваться новым сервисом могут граждане, зарегистрированные на mos.ru.

"Повышение доступности и удобства электронных услуг в сфере здравоохранения – одна из приоритетных задач города. Новая опция на портале mos.ru позволит сэкономить время пациентов при обращении в больницу", – рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

Для получения информации необходимо зайти в раздел "Услуги", открыть подраздел "Здоровье", выбрать категорию "Прикрепление к поликлинике" и, воспользовавшись сервисом "Проверить прикрепление к поликлинике", ввести номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), а также указать дату рождения.

На экране отобразится список всех медорганизаций, к которым прикреплен пациент. Под каждым названием расположена кнопка "Подробнее", нажав на которую пользователь получит дополнительные сведения о конкретном учреждении.

Кроме того, получить информацию о прикреплении можно по единому телефону для записи к врачу: +7 495 539-30-00 или с помощью онлайн-сервиса Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

"В Москве ведется постоянная работа по внедрению современных удобных электронных сервисов для горожан. Они помогают быстро получать услуги и экономить время, не тратя его на бюрократические процедуры", – подчеркнула председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук, отметив, что новый сервис стал 23-й электронной услугой в сфере здравоохранения, доступной на mos.ru.

На портале можно не только узнать, к какой поликлинике прикреплен человек, но и оформить полис ОМС, а также записаться к врачу или на прохождение медкомиссии для получения справки в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что справки о временной нетрудоспособности ребенка по форме 095/у стали доступны в разделе электронной медкарты "Мои справки" на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Таким образом, родители могут отправить справки по месту требования в электронном виде или распечатать.

