Новый сервис для получения информации о медорганизации заработал на портале mos.ru

12:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Жители столицы могут оперативно получить все сведения об интересующей медицинской организации. На портале mos.ru заработал новый сервис, который поможет горожанам узнать, к какой поликлинике они прикреплены, а также выяснить режим работы учреждения или имя участкового врача.
Воспользоваться новым сервисом могут граждане, зарегистрированные на mos.ru.
"Повышение доступности и удобства электронных услуг в сфере здравоохранения – одна из приоритетных задач города. Новая опция на портале mos.ru позволит сэкономить время пациентов при обращении в больницу", – рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.
Для получения информации необходимо зайти в раздел "Услуги", открыть подраздел "Здоровье", выбрать категорию "Прикрепление к поликлинике" и, воспользовавшись сервисом "Проверить прикрепление к поликлинике", ввести номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), а также указать дату рождения.
На экране отобразится список всех медорганизаций, к которым прикреплен пациент. Под каждым названием расположена кнопка "Подробнее", нажав на которую пользователь получит дополнительные сведения о конкретном учреждении.
Кроме того, получить информацию о прикреплении можно по единому телефону для записи к врачу: +7 495 539-30-00 или с помощью онлайн-сервиса Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).
"В Москве ведется постоянная работа по внедрению современных удобных электронных сервисов для горожан. Они помогают быстро получать услуги и экономить время, не тратя его на бюрократические процедуры", – подчеркнула председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук, отметив, что новый сервис стал 23-й электронной услугой в сфере здравоохранения, доступной на mos.ru.
На портале можно не только узнать, к какой поликлинике прикреплен человек, но и оформить полис ОМС, а также записаться к врачу или на прохождение медкомиссии для получения справки в ГИБДД.
Ранее сообщалось, что справки о временной нетрудоспособности ребенка по форме 095/у стали доступны в разделе электронной медкарты "Мои справки" на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Таким образом, родители могут отправить справки по месту требования в электронном виде или распечатать.
"Это наш город": в Москве справки о болезни ребенка стали доступны в электронной медкарте
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: