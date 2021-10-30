Прием заявок на конкурс "Доброволец Москвы" продлили до 12 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Прием заявок на участие в конкурсе "Доброволец Москвы – 2021" продлен до 12 ноября. Такое решение ресурсный центр "Мосволонтер" принял из-за большого количества желающих. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Из года в год все больше людей включаются в волонтерство и присоединяются к конкурсу, и мы хотим дать возможность активным, инициативным людям рассказать о своих идеях и проектах, поэтому решили продлить прием заявок. Наша полезная программа поможет им получить новые знания и найти единомышленников", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Участники могут принять участие не только в составе добровольческого объединения, но и индивидуально. Организаторы в этом году предоставили конкурсантам возможность обучаться по четырем образовательным блокам – "Базовое обучение", "Навыки волонтера Москвы", "Менеджмент волонтерских сообществ" и "Социальное проектирование". Желающие могут выбрать сразу несколько блоков.
Кроме того, для конкурсантов пройдут мастер-классы, благотворительные акции, встречи с экспертами, на которых им расскажут о том, как можно реализовать себя.
Ранее сообщалось, что почти 400 некоммерческих организаций подготовили заявки на участие в конкурсе грантов "Москва – добрый город".
Призовой фонд конкурса составляет 400 миллионов рублей. Их распределят между победителями из числа социально ориентированных организаций, которые помогают пожилым горожанам, многодетным семьям, бездомным, безработным и другим оказавшимся в трудной ситуации людям.
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