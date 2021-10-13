Почти 400 организаций подготовили заявки на конкурс "Москва – добрый город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Почти 400 некоммерческих организаций подготовили заявки на участие в конкурсе грантов "Москва – добрый город". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Сейчас мы наблюдаем в системе работу социально ориентированных некоммерческих организаций в 396 личных кабинетах. Мы рекомендуем подавать заявки на конкурс не позднее 14 октября", – сказала первый замглавы департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.
Призовой фонд конкурса составляет 400 миллионов рублей. Их распределят между победителями из числа социально ориентированных организаций, которые помогают пожилым горожанам, многодетным семьям, бездомным, безработным и другим оказавшимся в трудной ситуации людям.
В этом году наиболее популярным направлением проектов стала помощь людям с инвалидностью. В числе других направлений – популяризация здорового образа жизни, развитие волонтерства и благотворительности, оказание помощи людям в условиях пандемии.
Ранее Сергей Собянин упростил требования к НКО, участвующим в конкурсе грантов "Москва – добрый город". Наряду с прочими изменениями до года сокращен минимальный срок регистрации в качестве юридического лица и отменено требование о средней зарплате для участников проекта. Кроме того, увеличен минимальный размер гранта – с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
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