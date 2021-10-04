14 анимационных компаний получат грантовую поддержку правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице определены анимационные компании, которые получат грантовую поддержку от правительства Москвы. Средства выделят на создание нового аудиовизуального контента и стимулирование роста экономических показателей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Поддержка одобрена 14 студиям. В общей сложности им будет выделено около 84 миллионов рублей. Гранты можно направить на покупку оборудования и профильного программного обеспечения или на оплату труда сотрудников", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Претендовать на грант могли студии, включенные в реестр анимационных организаций министерства культуры РФ или в реестр Ассоциации анимационного кино. Для получения поддержки студиям необходимо увеличить выручку от производства фильмов на сумму, в три раза превышающую размер будущего гранта.
В этом году московские создатели некоммерческой авторской анимации смогут претендовать на еще один грант: для его получения необходимо завоевать приз на известном российском или международном фестивале авторской анимации. Старт приема заявок запланирован на ноябрь.
Для студий также доступны действующие в городе меры поддержки бизнеса. В частности, целевая субсидия позволяет возместить стоимость художественного перевода, адаптации текста к видеоряду, создания дополнительной звуковой дорожки, изготовления субтитров, аренды помещений и необходимого для этого оборудования.
Доступен для столичных анимационных компаний и грант для экспортеров, предоставляющийся субъектам малого и среднего бизнес при наличии экспортного контракта на сумму не менее шести миллионов рублей.
Подробнее о мерах поддержки правительства Москвы можно узнать на сайте cashback.moscow.business.
Ранее Сергей Собянин рассказал о конкурсе грантов на реализацию социальных проектов. В очередном конкурсе приняли участие 799 некоммерческих организаций (НКО), а победителями стали 172 проекта, в том числе различных благотворительных фондов и волонтерских движений. Организации, которые работают в социальной сфере больше одного года, могут претендовать на поддержку в размере до 5 миллионов рублей, а молодые проекты – до 500 тысяч рублей.
Собянин рассказал о конкурсе грантов на реализацию социальных проектов
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