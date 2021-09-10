Заявки на конкурс грантов "Москва – добрый город" начнут принимать с 15 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок на конкурс грантов "Москва – добрый город" стартует 15 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, для участия в конкурсе некоммерческим организациям больше не нужно в течение пяти лет иметь оборот денежных средств, составляющий 50% от размера гранта. Вклад в проект самой организации можно подтвердить не только деньгами, но и любыми другими ресурсами.

Кроме того, сняты ограничения по средней зарплате участников проекта и исключено требование о предоставлении гарантийного письма от соисполнителей.

"Проекты НКО, получившие финансирование в 2019 и 2020 годах, прекрасно вписались в социальную поддержку города. Некоммерческие организации являются нашими партнерами в оказании помощи горожанам. Нам важно, чтобы как можно больше представителей НКО могли принять участие в конкурсе грантов и получить финансирование для реализации проектов", – сказала Ракова.

Она добавила, что для того чтобы сделать конкурс более доступным и открытым, власти провели с НКО и благотворительными фондами обсуждения и усовершенствовали условия.

Конкурс грантов состоит из нескольких этапов: с 15 сентября по 19 октября будут приниматься заявки от организаций. Итоги объявят 30 ноября. Одно из самых главных нововведений – увеличение минимального размера суммы гранта в два раза: с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Теперь претендовать на грант может некоммерческая организация, зарегистрированная в Москве от одного года, а не от 1,5 года, как раньше. Общий размер средств, выделенных на грантовую поддержку, составит 400 миллионов рублей.

Социально ориентированные НКО смогут претендовать на одну из трех категорий грантов: в размере более 5 миллионов рублей, от 1 до 5 миллионов рублей и до 1 миллиона рублей. При этом обновился сайт конкурса: он стал более функциональным и удобным.

Конкурс проводится в Москве с 2019 года. За это время гранты получили свыше 270 НКО. Они оказали необходимую адресную помощь более чем 20 тысяч москвичей.

Ранее стало известно, что Москва возместит затраты на развитие деятельности высокотехнологичных компаний, являющихся резидентами технопарков и особой экономической зоны. Для малого и среднего бизнеса предусмотрена компенсация затрат на выплаты процентов по кредитам, а также покупку или лизинг специализированного оборудования.

