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Город

07:40

Москва поможет бизнесу компенсировать затраты на развитие деятельности

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва возместит затраты на развитие деятельности для высокотехнологичных компаний, как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Для малого и среднего бизнеса предусмотрена компенсация затрат на выплаты процентов по кредитам, а также покупку или лизинг специализированного оборудования, заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Воспользоваться субсидией могут резиденты технопарков и особой экономической зоны, а также участники Московского инновационного кластера и арендаторов технопарков.

"С ее помощью предприниматели могут возместить до 35 процентов затрат на покупку оборудования и до 11,5 процента годовых на выплаты по кредитам. В этом году объем поддержки уже составил 124 миллиона рублей", – уточил Фурсин.

Получить информацию о мерах поддержки бизнеса можно на сайте Московского инновационного кластера. Там же разрешается подать заявку.

Ранее в столице начали принимать заявки на участие в конкурсе на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Речь идет о цифровых проектах, которые направлены на улучшение городской среды.

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