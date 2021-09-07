Титов рассказал, сколько компаний в РФ остановили работу из-за пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Трудности пандемии стали причиной закрытия примерно 10% российских компаний, при этом более 70% предприятий понесли финансовые потери из-за ситуации с коронавирусом, рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что данные цифры не являются критическими.
"Мы еще пока не имеем полной статистики за первое полугодие этого года, сейчас будем проводить социологический опрос. Но цифры были до 9–10% – [это те предприятия, которые] в той или иной степени вынуждены были остановиться. Но финансово пострадало от пандемии больше 70% российского бизнеса", – заявил он.
По словам Титова, последствия пандемии для российского бизнеса планируется обсудить в рамках форума, который пройдет 9–10 сентября на площадке МГИМО в столице.
"Должен сказать, что из этого надо делать выводы на будущее", – заключил он.
Ранее Владимир Путин поддержал идею продления на 2022 год моратория на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях национальной экономики.
Инициатива принадлежит депутату Госдумы Андрею Макарову. На встрече с главой государства он отметил, что малому бизнесу пришлось тяжелее всего, так как у него нет запасов. Макаров также обратил внимание на то, что, хоть сейчас малый бизнес начинает восстанавливаться, происходит это не в полном объеме.
В Москве ежедневно открывают на треть больше новых бизнесов, чем до пандемии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: