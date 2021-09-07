Титов рассказал, сколько компаний в РФ остановили работу из-за пандемии

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Трудности пандемии стали причиной закрытия примерно 10% российских компаний, при этом более 70% предприятий понесли финансовые потери из-за ситуации с коронавирусом, рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что данные цифры не являются критическими.

"Мы еще пока не имеем полной статистики за первое полугодие этого года, сейчас будем проводить социологический опрос. Но цифры были до 9–10% – [это те предприятия, которые] в той или иной степени вынуждены были остановиться. Но финансово пострадало от пандемии больше 70% российского бизнеса", – заявил он.

По словам Титова, последствия пандемии для российского бизнеса планируется обсудить в рамках форума, который пройдет 9–10 сентября на площадке МГИМО в столице.

"Должен сказать, что из этого надо делать выводы на будущее", – заключил он.

Ранее Владимир Путин поддержал идею продления на 2022 год моратория на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях национальной экономики.

Инициатива принадлежит депутату Госдумы Андрею Макарову. На встрече с главой государства он отметил, что малому бизнесу пришлось тяжелее всего, так как у него нет запасов. Макаров также обратил внимание на то, что, хоть сейчас малый бизнес начинает восстанавливаться, происходит это не в полном объеме.