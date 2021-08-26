Сергунина рассказала о дополнительной антикоронавирусной поддержке предпринимателей Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные власти выделили миллиард рублей на компенсацию расходов предпринимателей на профилактику распространения коронавируса. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Воспользоваться поддержкой смогут предприятия из сферы общепита и развлечений, учреждения образования, культуры и спорта, кинотеатры и салоны красоты, а также санитарно-курортные организации и те, что занимаются ремонтом предметов личного потребления. Для этого с 1 по 30 сентября необходимо подать соответствующую заявку на сайте Московского инновационного кластера (МИК).
"Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60 процентов своих сотрудников. Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника", – объяснила заммэра Наталья Сергунина.
Между тем индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена единоразовая выплата в размере 21,5 тысячи рублей.
Уточняется, что при заполнении заявки потребуется копия расчета по страховым взносам за второй квартал 2021 года, а размер финансовой поддержки будет зависеть от количества застрахованных лиц за третий месяц отчетного периода.
Ранее на встрече с Владимиром Путиным депутат Госдумы Андрей Макаров предложил продлить на 2022 год плановые проверки предприятий малого бизнеса. Он отметил, что им пришлось тяжелее всего, так как у них не осталось запасов. По его словам, сейчас малый бизнес хоть и начинает восстанавливаться, происходит это не в полном объеме. Президент предложение Макарова поддержал.
В марте 2020 года кабмин объявил мораторий на плановые проверки бизнеса. Позже правительство продлило мораторий на 2021 год.
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