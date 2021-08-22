В Госдуме предложили установить мораторий на 2022 год на проверки малого бизнеса

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Депутат Госдумы Андрей Макаров предложил ввести мораторий на проверки малого бизнеса на следующий год. Свою идею он высказал на встрече Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия", сообщает РИА Новости.

Он отметил, что малому бизнесу пришлось наиболее тяжелее всего, так как у него нет запасов. Макаров также обратил внимание на то, что хоть сейчас малый бизнес начинает восстанавливаться, происходит это не в полном объеме.

"Мы предложили бы, тут просим вашей поддержки, на 2022 год установить мораторий на проверки, плановые проверки малого бизнеса", – выступил с предложением депутат.

Кроме того, Макаров попросил максимально ускорить работу по свободному доступу к электронным сервисам для предпринимателей.

Ранее Владимир Путин заявил, что размер годовой инфляции в России сегодня составляет 6,5%, но правительство и Банк России принимают все необходимые меры для ее снижения. Путин отметил, что перед кабмином и Центробанком поставлена задача понизить уровень инфляции до планового показателя.

