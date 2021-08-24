Путин предложил продлить на год мораторий на плановые проверки малого бизнеса

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Владимир Путин поддержал идею продления на 2022 год моратория на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях национальной экономики. Об этом сообщает РИА Новости.
"Поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса <...>. При этом не только проверки сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики", – сказал президент на съезде "Единой России".
Ранее с соответствующим предложением на встрече с Путиным выступил депутат Госдумы Андрей Макаров. Он отметил, что малому бизнесу пришлось тяжелее всего, так как у него нет запасов. Макаров также обратил внимание на то, что, хоть сейчас малый бизнес начинает восстанавливаться, происходит это не в полном объеме.
Также Макаров попросил максимально ускорить работу по свободному доступу к электронным сервисам для предпринимателей.
В марте 2020 года кабмин объявил мораторий на плановые проверки бизнеса. Позже правительство продлило мораторий на 2021 год.
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