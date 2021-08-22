Путин поддержал предложение о введении моратория на плановые проверки бизнеса в 2022 году

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Владимир Путин согласился обсудить с правительством вопрос об установлении моратория на плановые проверки бизнеса в 2022 году, а вместе с тем заняться ускорением работы по обеспечению доступа к электронным сервисам для малого бизнеса. Об этом он заявил на встрече с представителями партии "Единая Россия", сообщает ТАСС.

"Я это пометил. Вы правы, безусловно, это нужно сделать, согласен. И насколько это возможно, мы постараемся это обеспечить", – ответил президент на просьбу депутата Макарова об ускорении свободного доступа к цифровым порталам для предпринимателей.

Президент также отметил предложение депутата о введении моратория на 2022 год на проверки малого бизнеса.

"Что касается проверок – то же самое. Я с правительством этот вопрос поставлю для обсуждения. Чем меньше административной давленки, тем лучше. Но, единственное, конечно, это вопрос, связанный с обеспечением безопасности потребителей", – пояснил Путин.

В марте 2020 года кабмин объявил мораторий на плановые проверки бизнеса. Позже правительство продлило мораторий на 2021 год.

Ранее Путин заявил, что деньги, которые были выделены россиянам в качестве мер соцподдержки и списаны банками для погашения кредитных долгов, должны быть возвращены гражданам. Президент призвал членов партии проработать соответствующий законопроект после формирования нового созыва Госдумы.

