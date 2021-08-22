Лаврову иногда приходится напоминать, что он не глава Минобороны – Путин

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин, говоря о непримиримости позиции МИД РФ в вопросе отстаивания национальных интересов России, пошутил, что иногда ему приходится напоминать главе ведомства Сергею Лаврову, что он не глава Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.
"Большой тайной не будет, что наше дипломатическое ведомство занимает очень активную, наступательную позицию. Иногда мне приходится даже напомнить [Лаврову], что он не министр обороны, а иностранных дел", – заявил президент России на встрече с представителями "Единой России".
Путин отметил, что российская дипломатия сегодня реализует свой огромный профессиональный потенциал и работает чрезвычайно прагматично в национальных интересах страны.
Ранее Путин выразил надежду, что "Единая Россия" сохранит свои позиции по итогам сентябрьских выборов в Государственную Думу. Он отметил, что программа "Единой России" представляет собой живой документ, отражающий происходящее в стране и мире.
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