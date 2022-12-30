Почти 70 тыс новогодних подарков уже собрано в штабах "Москва помогает"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвичи собрали почти три миллиона различных предметов в качестве гуманитарной помощи и подарков для участников спецоперации и жителей новых территорий России. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" для жителей новых регионов России работают в столице с февраля. Перед зимними праздниками в городе также открылись пункты сбора новогодних подарков для детей, проживающих на новых территориях РФ, и участников специальной военной операции.

"В рамках благотворительного проекта "Москва помогает" жителями города было передано более 2,93 миллиона различных предметов. В штабы по сбору помощи москвичи принесли более 2,84 миллиона необходимых товаров, а в новогодние пункты – почти 70 тысяч подарков. В преддверии праздников все желающие могут почувствовать себя Дедами Морозами и Снегурочками", – сообщила Екатерина Драгунова, председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Уточняется, что москвичи собрали:



почти 800 тысяч упаковок продуктов питания;

540 тысяч товаров для детей;

почти 410 тысяч средств личной гигиены;

более 660 тысяч канцелярских товаров;

более 340 тысяч хозяйственных товаров, постельных принадлежностей и одежды;

80 тысяч средств индивидуальной защиты;

около 13 тысяч единиц бытовой техники, мобильных средств связи, товаров для животных и многое другое.

В столице работают 14 пунктов приема, ознакомиться с их адресами можно по ссылке

Больше всего вещей москвичи приносят в штаб на Ленинградском проспекте, туда уже передали более 500 тысяч единиц помощи. К сбору помощи присоединились более 35 тысяч москвичей и 290 городских организаций.

Студенты не остались в стороне: на базе Финансового университета при правительстве Российской Федерации было собрано более трех тонн помощи. Учащиеся из Российского университета дружбы народов уже пять раз передавали необходимые товары, причем каждый раз средний объем помощи составлял 250 килограммов. Представители бизнеса зачастую передают свою продукцию или закупают необходимую гумпомощь по советам штабов.

Гуманитарную помощь из Москвы в пункты временного размещения доставляют "Российский Красный Крест" и Главное управление МЧС России. Чаще всего собранное отправляется из Москвы в Ростовскую область, где находится пункт-накопитель, туда уже доставили 517,6 тонны товаров. Всего же из столицы с февраля было отправлено 949,2 тонны необходимых вещей.

Ранее сообщалось, что гости "Путешествия в Рождество" в столице собрали для жителей из новых регионов 5 тысяч подарков. По словам заммэра Натальи Сергуниной, участники передали уже сотни килограммов конфет, шоколада, печенья, а также принесли разнообразные настольные игры и новогодние украшения.

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