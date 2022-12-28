Более 5 тыс новогодних подарков уже собрано гостями фестиваля "Путешествие в Рождество"

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

Гости "Путешествия в Рождество" в столице собрали для жителей из новых регионов 5 тысяч подарков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся 23 декабря на 32 площадках. На них расположены 25 пунктов приема подарков, например, они находятся на Тверской площади, Новом Арбате, на территории между площадью Революции и Манежной площадью, на Матвеевской, Митинской и Вешняковской улицах, на Коптевском бульваре и в сквере у Гольяновского пруда.

На портале отметили, что жители столицы и туристы приносят сладости и игрушки для детей из новых регионов России, а также теплые вещи для участников специальной военной операции (СВО).

"В первые дни посетители фестиваля принесли больше пяти тысяч подарков. Детям чаще всего передают игрушки, книги и сладкие сувениры, военнослужащим – перчатки, термобелье, шапки и шарфы", – сказала Наталья Сергунина.

По ее словам участники собрали уже сотни килограммов конфет, шоколада, печенья, а также принесли разнообразные настольные игры и новогодние украшения.

Наталья Сергунина уточнила, что в Москве располагается 50 новогодних центров "Москва помогает", которые каждый день работают в парках, например на Воробьевых горах, Северном речном вокзале и ВДНХ. Туда можно приносить подарки до 8 января 2023 года. Эта акция начала проводиться 1 декабря. Благодаря волонтерам, жителям и гостям столицы уже собрано 70 тысяч подарков, первую часть из которых отправили в новые регионы России.

Москвичи активно принимают участие в этих акциях. Так, жительница столицы Мария Богословская вместе с мужем уже три раза передавала подарки в пункт в Таганском парке.

"Очень удобно, что пункт сбора подарков в центре города, рядом с катком в парке, где мы постоянно гуляем. Здорово, что можно совершить добрый поступок недалеко от нашего дома", – рассказала Богословская.

Женщина отметила, что для детей передавались отечественные сладкие подарки, а для защитников будут переданы наборы термобелья, термоноски и перчатки.

Также руководитель проектов в сфере ИТ и волонтер в пункте сбора новогодних подарков в Парке Горького Ксения Лисина рассказала, что сама решила принести сладкие подарки для детей.

"Нужно помогать всеми силами, у нас есть уникальная возможность создать атмосферу добра и чудес для тех, кто в этом сейчас нуждается", – отметила Лисина.

Узнать больше о добрых проектах столицы можно на портале "Мосволонтер".

Ранее сообщалось, что более 240 детей из Запорожской области посетили новогодний спектакль в Кремле. По словам врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, дети приняли участие в новогоднем празднике в рамках проекта "Новый год с Большой переменой" при содействии министерства по молодежной политике Запорожской области.

Более 21 тыс новогодних подарков от москвичей отправят на новые территории 18 декабря

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