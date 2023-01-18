Путин заявил о факторах, внушающих уверенность в победе России на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин заявил о слагаемых, внушающих уверенность в победе России в специальной военной операции на Украине. Об этом глава государства сказал в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".

"Мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше чем в три раза, чем в США", – сказал Путин.

По словам президента России, оборонная промышленность страны выпускает в год столько же ракет ПВО, сколько производится разными военно-промышленными предприятиями во всем мире. Путин сопоставил производство России с мировым.

Кроме этого, глава государства перечислил и другие факторы, внушающие уверенность в победе России на Украине.

"Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы", – сказал Путин.

Президент России отметил, что также роли для эффективного развития страны и победы играют роль поддержка семей со стороны государства и здравоохранения, социальная сфера, состояние госфинансов и промышленность.

В ходе общения с рабочими "Обуховского завода" Путин отметил, что власти Украины прославляют Степана Бандеру, а украинские военнослужащие практикуют заградотряды и расстреливают жителей в Донбассе и прилегающих территориях. Именно поэтому режим в Украине можно называть неонацистским. Он добавил, что при помощи вооруженных сил необходимо помочь тем людям, которые считают себя частью русской культуры, их необходимо защитить.

Ранее сообщалось, что министерство обороны России получило новую партию самолетов Су-57 от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Партию самолетов Су-57 изготовил и передал Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина.

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