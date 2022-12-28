Минобороны получило новую партию самолетов пятого поколения Су-57

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Министерство обороны России получило новую партию самолетов Су-57 от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом рассказали в министерстве промышленности и торговли РФ.

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок текущего года", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полет модернизированного истребителя Су-57 прошел без замечаний. По данным ОАК, полет истребителя длился 56 минут. В процессе тестирования Су-57 им управлял летчик-испытатель, Герой РФ Сергей Богдан.

Как отметили в корпорации, самолет предусматривает дополнительную установку двигателя второго этапа. В рамках модернизации истребителя специалисты обновили бортовой комплекс оборудования.

Помимо этого, в рамках проведения специальной военной операции на Украине специалисты доработали автомат АК-12. После модернизации вооружения образец представили на одобрение министерству обороны России. Автомат предполагает высокую точность и кучность стрельбы.

ВКС РФ используют новейшие истребители Су-57 в спецоперации на Украине

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