Первый полет модернизированного Су-57 прошел без замечаний – ОАК

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Первый полет модернизированного истребителя Су-57 прошел без замечаний. Об этом сообщается на сайте Объединенной строительной корпорации (ОАК) России.

По данным корпорации, полет истребителя длился 56 минут. В процессе тестирования Су-57 им управлял летчик-испытатель, Герой РФ Сергей Богдан.

Как сообщили в ОАК, самолет предусматривает дополнительную установку двигателя второго этапа. В рамках модернизации истребителя специалисты обновили бортовой комплекс оборудования.

Ранее в России завершились испытания 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25. В ходе работ специалисты провели модернизацию танковой пушки.

По словам первого замглавы госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова, в России и мире нет аналогов подобному образцу.

Помимо этого, в рамках проведения специальной военной операции на Украине специалисты доработали автомат АК-12. После модернизации вооружения образец представили на одобрение министерству обороны России. Автомат предполагает высокую точность и кучность стрельбы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!